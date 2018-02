Nucléaire : un nouveau site de stockage des déchets à l'étude

Déjà dotée d'une centrale nucléaire, la petite commune de Belleville-sur-Loire (Cher) pourrait accueillir un site de stockage de déchets nucléaires. Trois arguments expliquent ce possible choix, selon le journal Reporterre : la situation au centre de la France, une réserve foncière importante et une desserte ferroviaire. Mais même ici, le maire n'est pas informé.

Aucune décision prise selon EDF

Le site de la Hague déborde de déchets immergés dans une piscine.Il faut donc une alternative. Aucune décision n'est prise, écrit EDF dans un communiqué. Mais la perspective d'une piscine radioactive soulève des questions. "On voudrait une transparence et une vraie prise en compte de l'avis de la population", explique Catherine Fumé du réseau Sortir du Nucléaire. Une inquiétude compréhensible : la centrale de Belleville-sur-Loire a été placée sous surveillance par l'Autorité de sûreté nucléaire à cause de nombreuses défaillances.





