Noyade : le nombre de morts augmente chaque année

Le nombre de décès par noyade est en constante augmentation en France. Sur le plateau du journal de 13 Heures, Anthony Jolly explique : "Tous les trois ans, le ministère de la Santé recense les décès par noyade et le chiffre est en constante hausse. Face à cette recrudescence, le ministère a décidé de lancer un plan antinoyade. " Entre juin et juillet 2018, 251 personnes sont mortes par noyade, 199 pour la même période en 2015 et 172 en 2012.

Comment se protéger ?

Cet été, 251 décès ont été recensés, environ quatre personnes par jour de juin à juillet. "La première explication est la canicule, ajoute le journaliste. Plus il fait chaud, plus les gens se baignent, plus le risque de noyade augmente. L'autre raison est moins conjoncturelle : 1 Français sur 6 ne sait pas nager." Les personnes âgées (65 ans et plus) représentent un quart des décès par noyade. Le journaliste conclut avec quelques conseils : "Si vous vous baignez dans une eau froide, entrez dans l'eau progressivement et si vous êtes exposés à un fort courant, allongez-vous pour vous reposer et appelez à l'aide."

Le JT

Les autres sujets du JT