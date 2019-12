Noël : des allergènes dans les parfums

C'est un condensé de luxe, de bien-être et de volupté : quelques gouttes suffisent pour être transporté. Mais que se cache-t-il derrière ces fragrances ? La majorité des consommateurs ne se posent pas la question. Une étude menée sur 16 parfums pour hommes et femmes, révèle la présence de substances inquiétantes dans tous les flacons. "On a trouvé dans les parfums de notre test 22 substances allergisantes. Il y a également dans les produits testés deux substances suspectées d'être des perturbateurs endocriniens et également certains colorants qui sont indésirables", indique Benjamin Douriez, rédacteur en chef adjoint de 60 Millions de consommateurs.

"Des substances la plupart d'origine naturelle qui contiennent des allergènes"

Les substances contenues dans les parfums sont toutes autorisées. Les fabricants reconnaissent la présence d'allergène, mais selon eux ils font partie naturellement de la composition des parfums. "On ne met pas des allergènes dans le parfum, on met des substances la plupart d'origine naturelle qui contiennent des allergènes", explique Anne Dux, de la Fédération des entreprises de la beauté. Selon l'étude, les substances contenues dans les parfums analysés sont toutes autorisées et ne représentent pas de dangers pour la santé.

Le JT

Les autres sujets du JT