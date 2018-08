Ne laissez pas votre chien seul dans une voiture quand il fait chaud !

Quand le mercure s'affole, laisser un chien sans surveillance dans un véhicule n'est pas sans conséquence. Un coup de chaud fatal peut vite survenir. La loi est claire sur les responsabilités de chacun.

Depuis le début de l'été, plusieurs cas de chiens laissés seuls dans des voitures ont été signalés à la police et à la SPA. Particuliers et associations de défense des animaux s'insurgent contre l'irresponsabilité de certains propriétaires et le manifestent sur les réseaux sociaux.

[#ProtectionAnimale] Le mercure commence à grimper. ????Même bien dressé, votre chien ne sait pas ouvrir une fenêtre ! Ne l'enfermez pas dans votre voiture. #DANGER . pic.twitter.com/A7lTMqwPR8 — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) 24 juillet 2018



Rémi Gaillard, un activiste de la cause animale, s'est mis dans la peau d'un chien enfermé dans une voiture pour sensibiliser l'opinion publique

Les chiens sont plus sensibles à la chaleur

"La température peut rapidement atteindre 70 ou 75°C dans une voiture arrêtée au soleil", explique le colonel Dominique Grandjean vétérinaire et chef de la brigade de sapeurs pompiers de Paris dans une interview au Huffington Post. "Le chien est un animal dont la thermo-régulation est très mauvaise : il a beaucoup de mal à évacuer la chaleur. Il peut garder des séquelles après douze minutes de suffocation et risque de mourir en moins d'une heure".

La difficulté à contrôler leur température corporelle provient du fait que les seules glandes qui produisent de la sueur sont situées entre les coussinets. Autrement dit, les chiens ne transpirent que des pattes. Leur unique moyen pour réguler leur température, c'est la ventilation par la bouche. Ils halètent pour évacuer l'air chaud et humide, et pour inspirer de l'air plus frais et plus sec. Or, dans l'habitacle des voitures stationnées en plein soleil, l'air présent est très chaud et peu respirable. Résultat : au lieu de baisser, la température corporelle de l'animal augmente.

Quand il fait 35°C, la voiture se transforme en véritable four. En un quart d'heure, la température avoisine les 60°C, ce qui provoque un état d'hyperthermie extrême. Un animal peut décéder en 20 minutes dans une voiture stationnée, même lorsque les fenêtres sont légèrement ouvertes.

Que dit la loi

Si vous êtes témoin d'un animal enfermé dans une voiture en plein soleil et que vous estimez qu'il est en danger, prévenez immédiatement les forces de l'ordre. L'article L214-23-3 du Code Rural autorise les agents de police à briser une vitre pour sauver un animal en danger dans un véhicule. Si les forces de l'ordre tardent à arriver, et que vous devez briser la vitre, sachez que le propriétaire de la voiture et de l'animal peut se retourner contre le "sauveur" du chien en déposant une plainte comme stipulé dans l'article 322-1 du code pénal.

Mais soyez rassurés, comme l'explique Eric de Caumont, avocat au barreau de Paris et président de l'Association des avocats de l'automobile HuffPost : "Face au juge, le secours à un être vivant menacé de mort l'emporte sur celui de la propriété privée". En effet, l'article 122-7 du code pénal stipule que "N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace".

Un mois de prison

De plus, le propriétaire peut lui aussi faire l'objet de poursuites car laisser un chien enfermé dans une voiture stationnée dans un endroit non ombragé, par temps de chaleur, peut être considéré comme de la maltraitance. L'article R. 654-1 du Code pénal punit ces actes d'une contravention de quatrième classe, c'est-à-dire d'une amende de 750 euros.

En mai dernier, un jeune homme a ainsi été condamné par le tribunal de Nîmes à un mois de prison pour avoir enfermé son chien dans son véhicule en pleine chaleur – les faits s’étaient déroulés en juin 2017.

Dans ce genre de situation, la SPA porte systématiquement plainte.