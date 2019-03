Naufrage du "Grande America" : 45 conteneurs répertoriés comme contenant des matières dangereuses

Le navire contenait aussi 2 200 tonnes de fuel lourd dans ses soutes.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le navire italien Grande America, qui a sombré mardi après-midi à 333 km à l'ouest de La Rochelle, transportait "365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses" et 2 200 tonnes de fuel lourd dans ses soutes, a annoncé mercredi 13 mars le préfet maritime de l'Atlantique.

Lors d'une conférence de presse à Brest, le préfet Jean-Louis Lozier a aussi précisé que l'armateur a été mis en demeure de "mettre fin au danger pour la navigation et l'environnement marin représenté par les conteneurs et autres éléments à la dérive" et de "traiter les éventuelles pollutions maritimes".