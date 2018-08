Nature : lutter contre les plantes invasives

Vous ne connaissez peut-être pas leur nom, mais elles sont en train de bouleverser l'équilibre de nos campagnes. La Jussie, la Baccharis, la Renouée du Japon, la Berce du Caucase... Aux quatre coins de l'Hexagone, on cherche à contrôler ces espèces de plantes particulièrement envahissantes. La Berce du Caucase, importée d'Europe de l'Est pour nos jardins se reproduit à une vitesse considérable. C'est une plante géante et, surtout, toxique. Sans précautions, sa sève peut provoquer d'impressionnantes brûlures.

Un danger pour notre écosystème

Sur l'estuaire de la Loire, une autre espèce pose problème : la Jussie se propage dans les marais malgré les campagnes d'arrachage. Elle remplace les autres plantes et modifie le milieu naturel qui devient moins accueillant pour la faune et la flore. Ces plantes ont un effet sur le cycle de l'eau, la vie animale, les oiseaux... Partout en France, des collectifs se créent pour lutter contre ces plantes envahissantes. Mais dans beaucoup d'endroits, elles repoussent inexorablement. Notre écosystème est actuellement colonisé et appauvri par 23 espèces invasives.

