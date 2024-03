Moustique tigre en Normandie : "Une fois qu'il est installé, il ne peut plus partir", explique une mousticologue de l'Institut Pasteur

Le moustique tigre est présent en Normandie, la seule région jusqu'ici épargnée, a confirmé mercredi l'Agence régionale de santé. "Une fois qu'il est installé, il ne peut plus partir", explique sur franceinfo jeudi 21 mars, Anna-Bella Failloux, mousticologue et professeure d'entomologie médicale à l'Institut Pasteur. Plus aucune région métropolitaine française n'est désormais épargnée par le moustique tigre.

La présence de plus en plus importante de ce moustique sur le territoire s'explique par nos propres déplacements, "le moustique se déplace avec nous, parce que les œufs sont transportés par les personnes ou leurs véhicules". Des œufs qui sont d'ailleurs "capables de supporter les basses températures de l'hiver", même dans les régions historiquement plus froides que dans ses zones de peuplement originelles. Les œufs vont donc "rester en dormance" en attendant la bonne température, températures qui sont "de plus en plus favorables", avec le réchauffement climatique. Problème, le moustique tigre est "quasiment partout et, une fois qu'il est installé, il ne peut plus partir".

Réduire les gîtes des moustiques tigres

Le risque, avec ce moustique, est qu'il peut être porteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika, des virus potentiellement mortels. La présence de ces virus est déjà documentée, puisque de nombreux cas autochtones sont enregistrés en France chaque année, "le pic étant en 2022, avec 66 cas". Un cas autochtone signifie qu'une personne contracte l'une de ces infections, alors qu'elle n'a pas séjourné dans une région où ces virus circulent de façon épidémique.

Pour réduire la présence du moustique tigre, la professeure Anna-Bella Failloux conseille de "réduire les gîtes de reproduction de ces moustiques" comme "les petites flaques d'eau, les pneus laissés en extérieur, les gouttières bouchées, etc.". Une méthode efficace car "quand on réduit ce type de gîtes, on réduit d'au moins 50% les problèmes liés à ce moustique". En effet, sur 67 espèces de moustique en France, il est l'un des seuls à pouvoir s'installer dans des "petits contenants d'eau, il n'y quasiment pas de moustiques qui peuvent coloniser ce type de gîtes".