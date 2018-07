Marseille : plages fermées pour cause de pollution

À Marseille (Bouches-du-Rhône), certaines plages ont été interdites à la baignade samedi 21 et dimanche 22 juillet, pour cause de pollution des eaux. En signe de cette interdiction, le drapeau violet est levé sur la plage. L’explication ? Après chaque violent orage, le fleuve Huveaune déborde dans la mer Méditerranée et charrie déchets et bactéries. Une trentaine de personnes, présentes sur la plage dimanche 22 juillet, sont donc privées de bain. "On est déçu pour les enfants surtout", déclare une grand-mère attentive, tandis qu'un habitant se demande quand on se préoccupera de trouver une solution écologique pérenne.

Un vaste plan lancé en 2015

Pour sa défense, la mairie de Marseille précise qu'elle procède à des contrôles quotidiens sur ses plages, alors que rien ne l'y oblige. Hier, samedi 21 juillet, sept plages étaient interdites de baignade, et plus que deux dimanche 22. mais face à la multiplication des orages, les collectivités doivent s'attaquer au problème en amont, en traitant mieux les eaux de pluie. En 2015, la métropole de Marseille a lancé un vaste plan, mais il n'a pas réussi à faire barrage aux épisodes de pollution sur les plages.

