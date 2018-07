Marseille: baignade interdite après de violents orages

À Marseille (Bouches-du-Rhône), de violents orages ont causé une pollution des eaux et l’interdiction de baignade sur certaines plages. Dimanche 22 juillet, encore deux plages étaient concernées par cette décision. Sur le sable, un drapeau rouge pour l'interdiction de se baigner et un violet pour indiquer la pollution étaient hissés pour informer les vacanciers. "C’est toujours sale depuis deux jours, témoigne un père de famille, et personne ne nettoie". Sur certaines plages privées, les conséquences sont aussi économiques, les transats sont restés presque désespérément vides.

Attention aux pathologies

La pollution macrobiologique des eaux peut entrainer des pathologies ORL, des gastro-entérites et des affections des yeux. Tout dépend du bain et de l'immersion de la tête ou pas. Quoi qu'il arrive, eau polluée ou non, il vaut mieux privilégier de se rincer à la douche et prévoir deux maillots de bain pour en changer après une baignade.

