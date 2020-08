Les produits cosmétiques sont-ils toxiques pour nos organismes ?

Crème, gel douche, ou dentifrice ... Nos salles de bain fourmillent de produits potentiellement toxiques d'après une enquête de la revue "60 millions de consommateurs". 86 produits ont été évalués de A à E, du vert au rouge en fonction de leur composition. Sur 16 gels douches, 7 contiennent des substances potentiellement toxiques. Pour les dentifrices, sur les 16 marques testées, 9 sont mal classées. Un constat qui empire lorsque l'on se penche sur les fonds de teint, qui seraient presque tous nocifs pour la santé.

Des substances pas toujours nécessaires

Côté consommateurs, certains font déjà attention mais d'autres ont du mal à s'y retrouver. Parmi les substances potentiellement toxiques, on retrouve notamment la Coumarine et le Lilial, dans le gel douche. Il s'agit de deux agents, potentiellement cancérogènes, mutagènes, et reprotoxiques. Dans le dentifrice, on peut également déceler du dioxyde de titane, un produit suspecté d'être cancérogène, utilisé uniquement pour blanchir la pâte. L'Institut national de la consommation demande la mise en place d'un étiquetage-couleurs facilement lisible comme le Nutriscore.

