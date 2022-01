Les mystères du ciel rose de La Réunion

Le crépuscule livre parfois quelques surprises. Des teintes inhabituelles, roses et violettes sont visibles dans le ciel de l'île de La Réunion. C'est un spectacle envoûtant du ciel. La rubrique "Derrière l'image" tente de percer le mystère des couchers de soleil multicolores de l'océan Indien. Depuis plusieurs jours, à la tombée de la nuit, il suffit de lever la tête pour observer un dégradé de couleurs dans le ciel, en plein cœur de l'île ou sur la plage.

En cause, des nuages de soufre, de cendres et de gaz

Parfois, le ciel vire au rouge flamboyant qui recouvre les habitations et collines du nord de l'île. Le soleil s'est pourtant couché depuis plus d'une heure. En cause, des nuages de soufre, de cendres et de gaz qui atténuent le rayonnement solaire. L'explication se trouve à plus de 12 000 km de là. Le samedi 15 janvier dernier, l'éruption volcanique aux Îles surgit. Avec les vents, le dioxyde de soufre a parcouru le globe. Les nuages roses pourraient encore garnir le ciel de la Réunion dans les prochains jours.