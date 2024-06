Les moustiques responsables de maladies ont coûté 95 milliards de dollars à l'ensemble des pays du monde ces 45 dernières années

La saison des moustiques débute en France avec désormais presque tous les départements colonisés par le moustique tigre. Pour la première fois, une étude internationale, coordonnée par des instituts de recherche français, évalue combien ont coûté les moustiques responsables des maladies telles que la dengue ou le chikungunya durant ces 45 dernières années. Ça représente au total 95 milliards de dollars pour l'ensemble des pays du monde. Une somme qui augmente ces dernières années de façon "massive", assurent les chercheurs.

Le moustique tigre et le moustique aegypti sont les deux espèces responsables de la dengue, du chikungunya, Zika et de la fièvre jaune. Pour calculer leur coût, les chercheurs ont additionné sur 45 ans les dépenses de 166 pays pour les médicaments, les hospitalisations, les arrêts de travail dus à ces maladies, la perte de productivité ou encore les achats de produits antimoustiques par habitant.

600 millions d'euros sur 30 ans en France

Résultat : ces si petits insectes ont coûté 95 milliards de dollars aux pays du monde. Et même 3,5 fois plus si l'on ajoute les séquelles des maladies liées aux moustiques, comme l'arthrose par exemple. En France, le coût est de 600 millions d'euros sur 30 ans, l'outre-mer étant la zone plus touchée.

Ce que regrettent les chercheurs dans cette étude, c'est qu'à chaque fois, cet argent est dépensé pour des pertes et dommages, comme les soins. Dix fois plus que pour la prévention. Frédéric Simard de l'Institut de recherche pour le développement : "Cet argent-là, de toute manière, en tant que coût, il est perdu. On pourrait l'investir dans la prévention pour éviter que ces pertes n'augmentent de manière exponentielle comme elles sont en train de le faire." Des coûts exponentiels à cause du réchauffement climatique et donc de l'expansion des moustiques dans le monde.