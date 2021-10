L’éco-anxiété, un phénomène très fréquent chez les jeunes

Alors que les chefs d’États sont attendus le lundi 1er novembre à Glasgow (Royaume-Uni) pour la COP26, le réchauffement climatique et ses conséquences inquiètent fortement les générations futures.

Incendies, fonte des glaces, inondations, les événements climatiques extrêmes se multiplient, à tel point que le moral peut être atteint par tant d’images dramatiques. D’après une étude menée sur les jeunes du monde entier, 75% d’entre eux jugent le futur "effrayant" et 45% disent souffrir d’éco-anxiété.





Un trouble très consulté par les psychiatres



Le professeur et psychiatre Antoine Pelissolo, explique que les patients souffrant de ce trouble ressentent de la peur, mais aussi de la culpabilité et de la solitude. Cette peur de l’avenir pousse même certains Français à prendre des décisions radicales comme celle de ne pas avoir d’enfants. Une manière d'éviter de voir un enfant grandir dans un monde en proie aux phénomènes climatiques extrêmes. Ce phénomène est plus important chez les personnes issues des pays pauvres. Enfin, les professionnels estiment que l’éco-anxiété va détériorer durablement la santé mentale des générations futures.