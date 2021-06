Le plogging, ou comment ramasser des déchets tout en faisant de la course à pied

Ils courent et en même temps ils ramassent des détritus. Ces joggeurs soucieux de l'environnement sont adeptes du "plogging". Une pratique simple qui combine le sport et l'écologie.

À Gripport, en Meurthe-et-Moselle, l'association Fun to run organise plusieurs événements par an. "Ça fait un an et demi que l'on vit sans compétition, rapporte Kevin Boualo, le président de l'association, et là on s'est dit que le but serait de courir pour ramasser des déchets". Un défi sportif effectivement, car en plus de courir à vive allure avec un sac poubelle qui s'alourdit au fur et à mesure, il s'agit de se baisser, de sauter pour attraper les déchets volants ou encore de gravir des petites buttes dans les bois.

Action citoyenne et collective

"Un corps sain dans un environnement sain", c'est la devise des "ploggers". Cette course qui allie jogging et le ramassage de déchets est aussi l'occasion pour tous les participants de se retrouver autour d'un projet commun. Entre amis ou en famille, l'initiative est accessible à tous. Ce jour-là, parmi les marcheurs ramasseurs, on croise beaucoup d'enfants sur les chemins. "À 7h30, elle était prête !", raconte une maman accompagnée de sa petite fille. "On est là pour apprendre aux enfants ce qu'il faut fait faire : déjà ne pas jeter les déchets et puis les ramasser quand on en trouve", ajoute-t-elle.

Pour ce plogging, vingt-cinq adultes et onze enfants (à partir de deux ans) ont arpenté les chemins et les sous-bois des environs. Durant une heure, ces sportifs écolo très motivés ont récupéré des déchets plastiques, du verre, des mégots de cigarettes. La collecte du jour s'est élevée à une centaine de kilos environ.

En virtuel, le Plogging Fun 2021 continue jusqu'au 30 juin 2021.

Le plogging, un phénomène planétaire

Apparu en France en 2016, le "plogging" est originaire de Suède, ce terme est une contraction de "plocka upp", qui signifie "ramasser" en suédois et de jogging.

Selon le WFF, ce sont près de 4,5 millions de tonnes de déchets qui sont produits par an en France. En déversant chaque année en moyenne 11 200 tonnes de plastiques, la France est le plus gros pollueur de la Méditerranée. En forêt, au bord des plages et dans tous sites naturels mais aussi dans les centres urbains, les associations de défense de l'environnement organisent régulièrement ces défis citoyens comparables au plogging. Depuis son apparition, le phénomène fait des émules et des groupes similaires se créent dans la foulée au Royaume-Uni, en Belgique, aux États-Unis ou encore au Québec.