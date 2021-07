Le « Green Deal » salué en partie par les associations

Du côté de la Fondation Nicolas Hulot, les avis sont partagés. " Les sujets sont mis sur la table et c’est plutôt positif ", rappelle Samuel Léré, responsable du plaidoyer à la Fondation (suppression Nicolas Hulot). Le point positif du projet concerne les automobiles. " Nous, ce qu’on tient à saluer, c’est sur le secteur auto, la fin de ventes des véhicules qui utilisent des énergies fossiles, y compris les hybrides qui s’arrêteront en 2035. C’est nécessaire pour pouvoir faire la transition écologique ", insiste Samuel Léré.

Des points inquiétants

" L’ouverture du marché Narbonne ? carbone ? sur les secteurs de la route et sur le chauffage. On pense que c’est une mesure injuste qui va toucher les ménages les plus modestes ", avant d’ajouter " on est particulièrement contre ", insiste Samuel Péré. " On espère que les négociations permettront de revenir en arrière. " La Fondation Nicolas Hulot, compte faire entendre ses idées comme « tendre vers une obligation de rénovation, au plan national. Le tout financé avec de l’argent public pour aider les ménages les plus pauvres ».