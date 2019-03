Le directeur d'ArcelorMittal reconnaît que l'usine de Fos-sur-Mer dépasse "parfois" les normes environnementales

Fin décembre 2018, l'usine ArcelorMittal de Fos-sur-Mer a écopé d'une amende de 15 000 euros pour pollution de l'air.

Le directeur d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, a reconnu ce mercredi matin sur France Bleu Provence que l'usine dépassait "parfois" les normes environnementales encore en mars 2019. En décembre 2018, la préfecture du département lui avait signifié une amende administrative de 15 000 euros pour pollution de l'air.

130 millions d'euros d'investissement

"Parfois, c'est vrai, nous avons des incidents", a reconnu Bruno Ribo, le directeur d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, sur France Bleu Provence. "Sur 95 % de nos installations, nous sommes en conformité. Sur 126 fours, 108 fours sont conformes et les derniers fours sont en cours de mise en conformité. Ces travaux seront terminés à la fin de ce trimestre", a-t-il précisé.

Le directeur rappelle avoir investi 130 millions d'euros depuis 2012 et prévoir un investissement du "même type" pour les prochaines années, tout en précisant que la mise en demeure de la préfecture est due au fait que l'usine a "trois mois de retard sur la mise en conformité des derniers fours" et que "sur des installations qui ont cette taille, cela prend un certain temps. Nous ne pouvons pas arrêter ces fours. Les arrêter, c'est d'une certaine manière les perdre. (...) C'est un travail de longue haleine".