Le 23h sciences et découvertes : attention à la résistance aux antibiotiques

Après avoir fait les comptes en 2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a sorti le chiffre impressionnant de 700 000 décès dus à la résistance aux antibiotiques. "Si le nombre continue comme ça, ce seront 10 millions de décès à l'horizon 2050." appuie Jean-Christophe Batteria.

Aucun continent épargné

Il y a de grandes disparités dans certains pays, où on ne trouve pas de bons antibiotiques. Et la France n'est pas épargnée. Deux personnes sur dix s'avèrent résistantes aux antibiotiques dans l'Hexagone. Depuis la découverte des antibiotiques, on avait dit que les antibiotiques étaient un remède miracle puis nous avons pris conscience que ce n'était pas une obligation.

La France est le deuxième pays le plus consommateur d'antibiotiques. Un Français sur dix pense même que les antibiotiques peuvent combattre un virus, ce qui est faux.