La pollution de l'air coûte 166 milliards d'euros par an en Europe, selon un rapport

Londres (Royaume-Uni) arrive en tête des villes où ce coût est le plus élevé (11,4 milliards d'euros), devant Bucarest (Roumanie) et Berlin (Allemagne). Paris arrive en septième place, selon cette étude pour l'Alliance européenne pour la santé publique (EPHA), publiée mercredi.

Des coûts liés aux morts prématurées, aux soins et aux journées de travail perdues. La pollution de l'air coûte 166 milliards d'euros par an en Europe, selon un rapport (lien en anglais) publié mercredi 21 octobre.

Cette étude, réalisée par le cabinet CE Delft pour l'Alliance européenne pour la santé publique (EPHA), une plateforme d'ONG basée à Bruxelles, se penche sur 432 villes des 27 pays de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Norvège et de la Suisse.

Le rapport met en regard les trois polluants principaux de l'air – les particules (PM), le dioxyde d'azote (NO2) et l'ozone (O3) – et leurs coûts sociaux, c'est-à-dire les coûts directs liés aux soins et indirects, tels la réduction de l'espérance de vie ou des maladies comme les bronchites chroniques graves.

En Europe, 480 000 morts prématurées par an

"Notre étude révèle combien un air toxique est nuisible à la santé mais aussi combien d'importantes inégalités existent entre les différents pays d'Europe", commente le secrétaire général de l'EPHA, Sascha Marschang, cité dans un communiqué de l'association Respire.

La situation peut être améliorée par des politiques publiques en matière de transports et les villes peuvent réduire les coûts en encourageant les mobilités non polluantes. Sascha Marschang, secrétaire général de l'EPHA dans un communiqué

La pollution de l'air en ville est due à plusieurs facteurs : transports, chauffage des habitations, ou encore activités industrielles ou agricoles. Il est difficile d'évaluer précisément la part de chacun de ces secteurs, mais le rapport s'est toutefois penché sur celui des transports. Il estime qu'une augmentation de 1% du nombre de voitures dans une ville augmente les coûts sociaux de près de 0,5%.

En France, Paris arrive en tête de classement, avec un coût annuel total de 3,5 milliards d'euros et de 1 602 euros par habitant, devant Lyon, Nice (Alpes-Maritimes), Melun (Seine-et-Marne) et Douai (Nord). Le Conseil d'Etat a condamné en juillet l'Etat à une astreinte record pour la mauvaise qualité de l'air. Pour y remédier, le gouvernement compte sur la création de "zones à faibles émissions" dans plusieurs agglomérations.

La pollution de l'air est responsable de 48 000 morts prématurées par an en France, et 480 000 en Europe, selon l'Agence européenne de l'environnement (AEE). Des chiffres qui pourraient être sous-estimés.