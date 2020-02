La Chine et l'Inde sous la menace de la pollution aux micro-particules, d'après une étude

La capitale indienne New Delhi était la plus contaminée aux particules fines PM2,5 en 2019, d'après un rapport de Greenpeace et de la branche de recherche de la société suisse IQAir, publié mardi.

Une pollution qui provoque de nombreuses morts prématurées. La Chine et l'Inde comptent le plus de villes touchées par la pollution aux micro-particules, selon un rapport publié par Greenpeace et la branche de recherche de la société suisse IQAir, mardi 25 février.

Ces deux pays regroupent près de 90% des 200 villes souffrant de hauts niveaux de pollution de l'air aux particules fines PM2,5 (inférieures à 2,5 micromètres), indique ce rapport. Ces recherches se basent sur les données d'environ 5 000 villes à travers le monde. Les 10% restant se concentrent essentiellement au Pakistan et en Indonésie.

Parmi les mégalopoles de 10 millions d'habitants et plus, la capitale indienne New Delhi était la plus contaminée aux particules fines PM2,5 en 2019, suivie par Lahore (Pakistan), Dhaka (Bangladesh) et Calcutta (Inde).

En prenant en compte l'exposition des populations, le Bangladesh est le pays souffrant le plus de la pollution à ces particules fines. Le pays est suivi par le Pakistan, la Mongolie, l'Afghanistan et l'Inde. La Chine arrive en 11e position.

La petitesse de ces particules leur permet de pénétrer dans le système sanguin via les poumons, ce qui peut entraîner de l'asthme, des cancers des poumons ou des maladies cardiaques. La majorité des sept millions de morts prématurés à travers le monde attribués à la pollution de l'air par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont causées par les particules PM2,5.

Une espérance de vie réduite

Ces particules sont issues des tempêtes de sable, des feux de forêt, de l'agriculture, de l'industrie et de la combustion d'énergies fossiles. L'Organisation mondiale pour la santé (OMS) recommande de ne pas dépasser une concentration de particules fines PM2,5 de 25 microgrammes par mètre cube d'air en moyenne journalière.

Une étude estimait en 2019 que la pollution de l'air pourrait être deux fois plus meurtrière que ce que l'on pensait, avec près de 800 000 morts par an en Europe, 2,8 millions pour la Chine et 8,8 millions dans le monde.

Dans une vaste région allant du nord de l'Inde au centre de la Chine, respecter les standards de l'OMS augmenterait l'espérance de vie de six à sept ans, selon un indice (Air Quality Life Index) mis au point par des chercheurs de l'Institut de politique énergétique de l'Université de Chicago (Etats-Unis).

Le changement climatique a commencé à augmenter les risques pour la santé liés à ces particules, avec des feux de forêt plus intenses et des tempêtes de sable aggravées par la désertification, selon ce rapport. Le réchauffement du climat et la pollution aux micro-particules sont accentués par le même facteur : la combustion de charbon, de pétrole et de gaz.