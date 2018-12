Jeux vidéos : quel impact sur la santé des enfants ?

Et si les écrans faisaient vieillir plus vite le cerveau de nos enfants ? Selon les premiers résultats d'une enquête des Instituts nationaux américains de la santé (NIH), le cerveau des jeunes abusant d'écrans semble en tous cas modifié. Pour le constater, 4 500 enfants de neuf et dix ans ont été examinés dans une vingtaine de centres de recherches.

Amincissement prématuré du cortex

Les NIH arrivent à une première conclusion : les enfants utilisant smartphones, jeux vidéos ou encore tablettes présentent des tracés différents dans leurs cerveaux. L'IRM va même jusqu'à montrer un amincissement prématuré du cortex. Un amincissement considéré comme un processus de vieillissement. Les scientifiques affirment ne pas encore savoir si cela est une mauvaise chose. Les enfants seront donc encore suivis pendant plusieurs années, afin d'étudier l'impact sur leur développement intellectuel et social ainsi que sur leur santé.

