Info franceinfo Trafic de déchets : un membre du "clan Hornec" écroué

Mehdi Hornec, membre de la famille que les policiers ont nommée "le clan Hornec", et à laquelle appartiennent plusieurs figures du grand banditisme, a été mis en examen et écroué la semaine dernière dans une enquête portant sur du trafic de déchets, a appris ce lundi franceinfo de sources concordantes.

L'enquête est partie de signalements d'ordre sanitaires et environnementaux concernant une société de recyclage de métaux de Stains (Seine-Saint-Denis) tenue par Mehdi Hornec, âgé de 45 ans. Ces signalements de l'Agence régionale de santé faisaient apparaître notamment des risques de saturnisme, c'est-à-dire d'intoxication aiguë ou chronique par le plomb.

Des armes saisies

Les investigations ont progressivement amené les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique (OCLAESP) ainsi que la police judiciaire et le groupe interministériel de recherches (GIR) de Seine-Saint-Denis vers un autre site, cette fois en Seine-et-Marne, à Crécy-la-Chapelle. Les forces de l'ordre soupçonnent les métaux retrouvés sur place de provenir de vols commis dans l’est de la France, ainsi que le recours à des travailleurs non déclarés.

14 personnes ont ainsi été interpellées le lundi 28 novembre. Des armes et plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été saisis en perquisition. À l’issue des gardes à vue, quatre suspects ont été mis en examen par un juge d’instruction de Bobigny. Parmi eux, Mehdi Hornec, qui a été placé en détention provisoire. Son épouse et le fils du couple ont été mis en examen dans un dossier portant aussi sur des soupçons de gestion de déchets sans agrément, de mise en danger, et d’habitat indigne. La justice suspecte du blanchiment de fortes sommes d’argent.