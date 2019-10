Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : qui va devoir payer ?

À une quinzaine de kilomètres de Rouen (Seine-Maritime), à Préaux, Nicolas Courtois est abattu. Après avoir trait ses vaches, l'éleveur est contraint de jeter leur lait, potentiellement contaminé. Les autorités ont promis une indemnisation totale aux agriculteurs et des avances dans les prochains jours grâce à un fonds dédié.

Lubrizol payeur ?

Les éleveurs ne sont pas les seuls à être touchés. Les commerces et les entreprises fonctionnent au ralenti. Les restaurateurs notamment sont très touchés. "Certains n'ont plus personne depuis jeudi", alerte Me Grégoire Leclerc, avocat à Rouen. Selon le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, c'est à l'entreprise Lubrizol d'assumer les frais. L'État annonce également vouloir faciliter les délais de paiement des charges pour les entreprises et accélérer les mesures de chômage partiel.

