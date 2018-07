Ile-de-France : les véhicules les plus polluants à nouveau interdits de circulation vendredi

Seuls les véhicule classés de 0 à 3, selon la classification Crit'Air, pourront circuler dans un périmètre défini par l'A86 vendredi..

Pour la troisième journée consécutive, les véhicules les plus polluants seront interdits de circulation à Paris et en proche banlieue, vendredi 27 juillet, dans le cadre de la circulation différenciée, en raison de la pollution à l'ozone, a annoncé la préfecture de police, jeudi.

[#Pollution] en Île-de-France. Reconduction de la #CirculationDifférenciée à l’intérieur du périmètre délimité par l’A86 (hors autoroute). Seuls les véhicules de la classe 0 à 3 Crit’Air pourront y circuler vendredi 27 juillet de 5h30 à minuit. pic.twitter.com/sinYnvGrHn — Préfecture de police (@prefpolice) July 26, 2018

L'interdiction de circulation, à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, concerne les véhicules non classés et les véhicules de classe 4 et 5, selon la classification des vignettes Crit'Air, obligatoires à Paris, a précisé la préfecture dans un communiqué.