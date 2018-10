"Il faut faire beaucoup plus" : Matthieu Orphelin lance un collectif de députés pour accélérer la transition écologique

"Un collectif innovant, transpartisan, pour faire plus". C'est ainsi que Matthieu Orphelin définit, ce mardi sur France Inter, le collectif de plus de 120 députés qu'il initie pour peser sur l'action du gouvernement.

"Il faut que la transition écologique soit au coeur", a expliqué ce mardi 16 octobre sur France Inter, le député LREM Matthieu Orphelin. Ce proche de Nicolas Hulot a initié le lancement d'un collectif de plus de 120 députés de tous bords politiques pour accelérer la transition écologique. Leur première réunion aura lieu mardi 16 octobre à la mi-journée.

On a déjà fait des choses dans les seize premiers mois, on a un bilan, mais il faut faire beaucoup plus.Matthieu Orphelin, député LREMà franceinfo

Le collectif, composé d'élus de six groupes politique de l'Assemblée, La France insoumise mise à part, compte agir directement dans l'action législative par le dépôt d'amendements. "Tout va se jouer dans les prochaines semaines. Le projet de loi de finances sera-t-il à la hauteur ?", s'interroge le député du Maine-et-Loire.

Il réclame par exempe que soit inscrit dans le texte "des dispositifs de fiscalité incitative sur les fluides HFC", ces liquides friorigènes considérés comme très polluants et utilisés dans les machines frigorifiques. "Des alternatives qui n'ont aucun impact sur l'effet de serre existent et pourtant on peine à les rendre plus économiquement rentables", se désole Matthieu Orphelin.

Le député LREM @M_Orphelin : "Il faut des mesures incitatives pour accompagner les ménages dans cette transition énergétique" #le79inter pic.twitter.com/4roTPaACr2 — France Inter (@franceinter) 16 octobre 2018

Le collectif "Accélérons la transition écologique et solidaire !" propose aussi "d'accélérer l'accompagnement de tous les citoyens dans la transition écologique", explique Matthieu Orphelin. "Il faut que les ménages, ceux des zones rurales ou les moins aisés aient plus d'aides pour s'engager à changer de véhicule, à faire des travaux", a-t-il par exemple détaillé.