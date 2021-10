Haute-Marne : un département qui déploie toutes ses couleurs en automne

Le journal du 13 Heures vous emmène en balade dans une forêt majestueuse de la Haute-Marne. Les couleurs y sont flamboyantes, c'est une source d'inspiration pour les peintres et photographes.

À Ecot-La-Combe, en Haute-Marne, pas besoin de mots. La nature parle d'elle-même. Les couleurs se mélangent pour offrir un spectacle saisissant. L'automne et sa beauté se savourent seul ou en famille. Certains ont décidé de marier plaisir des yeux et passion. À 84 ans, Bernard profite des températures agréables et du décor. "Je suis comblé !" s'exclame le pêcheur.

Une région particulièrement boisée

Cette saison de l'année inspire aussi les photographes. Un professionnel essaye de capturer le lieu, mais aussi l'atmosphère. "La Haute-Marne nous offre aussi un grand spectacle, des camaïeux de jaunes, de rouges, des ocres, ils sont vraiment intéressants d'un point de vue photographique c'est vraiment fort, ce sont des lumières qu'il faut aller chercher", explique Christophe Dormoy, photographe. La Haute-Marne est le département le plus boisé de la Champagne Ardennes. 40% de son territoire est recouvert de massifs, autant de raisons de s'émerveiller.