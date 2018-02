Fos-sur-Mer : des aliments contaminés par la pollution

Des polluants présents dans la viande bovine ou dans les œufs produits dans la région de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) : c'est le résultat d'une étude qui confirme les craintes d'habitants, pour beaucoup résignés. L'alerte est lancée par l'association de protection du littoral du golfe de Fos. Entre 2009 et 2015, elle a prélevé sept produits alimentaires d'origine locale et les a fait analyser par deux laboratoires. Le résultat pour les dioxines est alarmant : 25% des échantillons de viande bovine dépasse le seuil réglementaire. Le seuil est aussi dépassé pour la moitié des œufs de poule testés. C'est beaucoup plus que les moyennes nationales.

Davantage de cancers dans la région

Détaillée en réunion publique, l'étude pointe aussi des teneurs en plomb inquiétantes dans les poissons. Et l'association ne veut pas en rester là, elle a décidé de déposer plainte. "C'est une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui", explique Me François Lafforgue, avocat de l'association ADPLGF, "elle vise à ce que le procureur de la République engage des investigations pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire et pour que les responsabilités soient dégagées". Il y a un an, une autre étude révélait que les habitants de la région de Fos-sur-Mer souffraient davantage de cancers. Cette alerte sur les aliments est une source d'inquiétude de plus pour les voisins d'une zone industrialoportuaire parmi les plus grandes d'Europe.

