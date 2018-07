Fortes chaleurs : des vêtements intelligents pour se rafraîchir

Pour vous rafraîchir, un seul conseil : couvrez-vous ! En effet, si depuis des siècles, on a appris à multiplier les couches pour se protéger du froid, le textile moderne, lui, s'est promis de nous garder au frais. Dans le sport notamment, le textile innove et est capable de baisser la température de la peau d'un degré.

Pour cela, chacun sa technique : des capsules de sucre, de céramique, qui sont intégrées dans la fibre et qui captent la chaleur et la transpiration pour mieux l'évacuer à l'extérieur. Cela donne une sensation de fraîcheur et permet d'éviter la surchauffe, surtout pendant la course à pied par exemple. Ces produits sont de moins en moins chers, on en trouve à partir de 15 euros.

Les vêtements rafraîchissants

Les vêtements rafraîchissants sont arrivés en 2016 sur le marché français.

Par exemple, une veste au départ conçue pour des professionnels exposés aux fortes chaleurs promet de vous refroidir. Son mode d'emploi : trempez la veste dans l'eau, 2 à 3 minutes, et essorez-la un peu. Enfilez-la par dessus vos affaires. Le tissu gorgé d'eau restitue l'eau à travers les différentes couches du vêtement. L'eau est ainsi relâchée par évaporation et cela permet de vous rafraîchir. Et vous n'êtes pas trempé, vos habits restent au sec parce qu'il y a une couche imperméable dans la partie intérieure. Avec ce système, vous perdez entre 5 à 8 degrés par rapport à la température ressentie.Cette veste est surtout achetée par les joggeurs, les cyclistes... Elle marche sur une durée de 5 à 10 heures.

Vous avez aussi la casquette, idéale pour les sports en extérieur, et le foulard bandana. Certains spécialistes pensent que ces textiles intelligents vont se généraliser pour aider l'homme à s'adapter au réchauffement climatique. D'ailleurs, la marque a même développé une gamme de vêtements pour chiens et chats !

Techniche

Les matelas rafraîchissants

Quand les nuits sont aussi chaudes que les journées, pourquoi pas se tourner vers les matelas rafraîchissants. Notre corps perd 1 degré entre 2 heures et 5 heures du matin. Pour éviter d'être réveillé par la chaleur, il existe des matelas rafraîchissants. Il y a des tubulures en silicone dans lesquelles circule de l'eau. L'eau est dans un thermo-contrôleur, branchez-le, réglez à la température idéale, et l'eau circule et vous apporte une petite pointe de frais. De quoi limiter la transpiration et les bouffées de chaleur. Cela peut soulager aussi les jambes lourdes. Et en hiver, il peut aussi vous réchauffer puisque la température est réglable. Sur le même principe, il existe aussi l'oreiller rafraîchissant. Les spécialistes recommandent également de prendre une douche fraîche avant de se mettre au lit.