Finistère : une entreprise invente un purificateur d'air efficace contre le coronavirus

C'est une innovation qui tombe à point nommé pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une entreprise de Ploudalmézeau, dans le Finistère, a créé un purificateur d'air qui semble efficace contre le virus responsable du Covid-19. La machine, qui ressemble à une grosse armoire en métal, récupère l'air par le bas et le remonte à travers plusieurs filtres Le premier retient de grosses particules, et deux autres retiennent des particules plus petites que celles du Sars-CoV2.

Déjà 70 clients intéressés

Mais la particularité de ce purificateur d'air est d'utiliser des lampes UV pour tuer virus et bactéries. "D'une part on intercepte les particules, d'autre part on élimine l'ADN du virus pour éviter qu'il se reproduise", explique Gaël Le Noret, chef de projet. Le prix va de 7 000 à 12 000 euros, et le développement n'a commencé qu'il y a quelques mois. Et même si la production n'a pas encore débuté, 70 clients se sont déjà signalés dont des cinémas ou des salles de concert.

