Eure : le département fait la chasse aux frelons asiatiques

Depuis le début de l'été, un policier rural dans l'Eure a une nouvelle mission : identifier les nids de frelons asiatiques chez les particuliers. Un nid avec un trou sur le côté, c'est un nid de frelons. Pour lutter contre la prolifération de l'insecte, le département de l'Eure et les communautés d'agglomération ont décidé de rembourser intégralement les interventions. "Il y a des gens qui avaient des nids au fond de leur jardin, et quand on leur a annoncé une somme de 80 ou 100 euros, ils préféraient les laisser proliférer", avance Jean-Luc Loisel, policier rural.

Un frelon-tueur

Pour les désinsectiseurs, c'est le jackpot. Un d'entre eux a déjà enlevé 31 nids depuis le début de l'été. Mais il faut prendre des précautions. Un produit toxique contamine le nid. Les frelons deviennent blancs et meurent. Sans le remboursement, cette propriétaire n'aurait jamais fait appel à des professionnels. "'J'aurais d'abord essayé de l'enlever moi-même (…) C'est très bien que le département fasse ça." Une nonne nouvelle aussi pour les abeilles qui permet de les protéger. Une opération qui devrait coûter 8 000 euros à la collectivité.