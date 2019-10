Et si les sargasses devenaient utiles ?

L'algue sargasse est un véritable fléau au Mexique, dans les Caraïbes, mais aussi dans les Antilles. Mais il se pourrait que des ingénieurs aient trouvé un moyen de lui donner une seconde vie, et peut-être apporter une solution au problème qui fait fuir les touristes de nombreux pays. Ainsi, ils ont réussi à utiliser les sargasses afin de fabriquer un charbon pour dépolluer l'eau, des balais pour les toilettes, des chaussures ou encore des briques. Et c'est une usine installée dans la Somme qui réussit ce miracle.

Des briques grâce à une technique ancestrale

Les algues sont séchées et broyées, avant d'être transformées en granulés. "On fait un mélange d'algues, avec de la matière plastique. On met 20% d'algues dedans", explique Franck Dorlencourt, responsable de production chez Plastitek pour Biom Paris. Au Mexique, c'est un propriétaire de pépinière qui a réussi à en faire des briques grâce à une technique héritée de ses grands-parents.

