Environnement : un ingénieur sillonne les mers en catamaran pour dénicher les technologies vertes

On l'appelle "le petit prince des low tech". Son but : dénicher dans le monde entier ces technologies vertes qui économisent la planète. Depuis six ans, Corentin de Chatelperron sillonne les mers du globe à bord de son catamaran, transformé en laboratoire flottant. Avec ses équipiers, il a déjà collecté une soixantaine de techniques pour vivre au quotidien sans consommer un seul gramme d'énergie, avec un pédalier multifonctions, un four, une lampe qui fonctionnent à l'énergie du soleil.

En autonomie sur un radeau pendant 4 mois

Autant de systèmes simples et qui selon lui, pourraient changer le monde. De retour à Concarneau, il documente ses dernières trouvailles. Chacune de ses découvertes est partagée gratuitement sur sa plate-forme en ligne, sous forme de tutos. Et pour vérifier qu'elles fonctionnent, l'ingénieur est allé jusqu'à les tester lui-même dans une baie du sud de la Thaïlande. Pendant 4 mois, il a vécu en autonomie sur un radeau avec deux poules, un canard, et une trentaine de cellotech, sensés répondre à tous ses besoins vitaux.