Environnement : quel est le vrai bilan carbone des Français ?

La planète a atteint lundi 29 juillet le "jour de dépassement". Il correspond à la consommation par l'humanité des ressources que peut régénérer la Terre en un an. Parmi les causes de cette surconsommation des ressources, on retrouve les gaz à effet de serre. C'est même 60% de notre impact sur l'environnement. Côté français, la consommation est à la baisse. Les émissions sont "en baisse de 4,2%", explique en plateau Dorothée Lachaud.

Un chiffre en baisse, mais trompeur

"C'est dû à des circonstances un petit peu particulières. Un hiver plus doux, donc pas de pic de consommation à cause du chauffage (...) Sur les 20 dernières années, la France émet 100 millions de tonnes de moins de CO2 que dans les années 1990", assure la journaliste de France 3. Mais le chiffre ne prend en compte que ce le CO2 produit en France, sans calculer ce que nous importons et que nous consommons.