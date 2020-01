Environnement : quand un petit village craint l'implantation d'une usine jugée polluante

À Illange (Moselle), l'usine de l'entreprise allemande Knauf n'est pas encore totalement opérationnelle que les habitants craignent déjà pour leur santé. D'ici quelques semaines, 110 000 tonnes de laine de roche verront le jour chaque année sur ce site industriel. Mais plus de trois mois après la catastrophe de Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime), la crainte de conséquences sur la santé est encore dans toutes les têtes. "Ça me pique le nez, ça me pique les yeux, explique une riveraine depuis la fenêtre de sa maison par laquelle on aperçoit les cheminées de l'usine. C'est dérangeant. On ne sait pas ce que l'on respire, on ne sait pas à quel polluant nous sommes exposés."

Un combustible polluant au cœur des critiques

Comme d'autres, cette habitante fait partie d'une association qui a combattu l'arrivée de l'entreprise sur la commune et qui continue à s'opposer à elle. La plus grande crainte des riverains, ce sont les rejets d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote ou encore d'ammoniac. Parmi leurs arguments, l'utilisation de coke de charbon, un combustible considéré comme polluant. Ainsi, selon les calculs de l'association, l'usine rejettera 85 000 tonnes de CO2 dans l'air, soit autant que 10 km de l'autoroute A31.

Du côté de l'entreprise, on met en avant que le fameux coke de charbon n'a pas d'alternative crédible. "On est évidemment bien contrôlé par les autorités publiques pour être sûr que les seuils ne sont pas dépassés, et les seuils qui ont été prescrits pour ce site sont bien bien inférieurs aux normes qui sont prescrites par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)", indique Alain Rysman, directeur de l'usine.

