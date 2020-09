InitiativeWE : les potagers d'entreprise ont le vent en poupe

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?



On connaissait les bienfaits de la sieste au travail pour les salariés mais le jardinage est aussi une activité qui récolte tous les bons points. En effet, jardiner permet de se détendre, de s’investir et de se sensibiliser à la cause environnementale. À Ingrandes-sur-Vienne (Vienne), les salariés procèdent à une véritable chasse au trésor pour récolter des légumes.

Une occasion pour parler d’environnement

Delphine Trestsh Pasquinet, dirigeante d’Apizone, en a même fait son métier. C’est elle qui démarche les employeurs. Elle note généralement un accueil très positif. "On demande juste à voir, à comprendre comment ça va se passer. C’est une formation sur une année où j’accompagne les salariés pour qu’ils créent un potager. Une belle excuse en réalité pour parler d’environnement", explique-t-elle.

