Environnement : la zone à faibles émissions divise à Rouen

Comme dans plusieurs métropoles françaises, Rouen a instauré une zone à faibles émissions excluant les véhicules les plus polluants. Cette mesure ne semble pas au goût de tous dans la Ville aux 100 clochers.

Depuis le 1er septembre à Rouen (Seine-Maritime), les véhicules avec une vignette Crit’Air 4 ou 5, soit les diesels produits avant 2005, sont interdits dans la zone à faibles émissions (ZFE). Une mesure qui divise les habitants. "C’est ingérable pour ceux qui n’ont pas de revenus", estime l’un d’eux. Une position que tous ne partagent pas. "Des voitures de 1999, désolé de dire ça, il faut les dégager. Ce ne sont plus des voitures, pour moi ce sont des poubelles", juge crûment une autre administrée.



Un maire à la tête de la fronde

Décriée, cette ZFE subit une fronde marquée par une manifestation de plus de 300 personnes en septembre. À la tête de la contestation, le maire de Deuville-lès-Rouen (Seine-Maritime) dont la commune est concernée. "On fait les choses beaucoup trop vite, surtout que depuis deux mois il y a des difficultés supplémentaires sur l’inflation qui font que les aides sont insuffisantes pour que les automobilistes puissent changer de véhicule rapidement", argumente l’édile. Une association d’automobilistes a même lancé un tour de France pour contester les ZFE. La mairie invoque de son côté une mesure de santé publique, soulignant les 40 000 décès par an en France dus à la pollution. Une tolérance reste appliquée jusqu’au mois de mars.