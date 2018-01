Environnement : la Suède championne du recyclage

La Suède a fait de ses déchets une mine d'or. Le pays représente 4,4 millions de tonnes d'ordures chaque année. 1% seulement finit dans des décharges, contre 25% en France. Dans certains centres commerciaux du pays, 100% des produits sont recyclés, un concept unique au monde. La Suède veut aller encore plus loin et s'est fixée un nouvel objectif. D'ici trois ans, le pays espère réutiliser 100% de ses déchets et éliminer totalement les décharges.

Une démarche ancrée dans les esprits

La culture du recyclage est profondément ancrée dans les esprits en Suède. Chez les particuliers, tous les déchets sont triés méticuleusement. Les règles sont précises, pas question de mélanger les déchets. Chaque zone résidentielle a une station de tri avec, à chaque fois, pas loin de sept bennes différentes. En moyenne, les Suédois déposent dans ces stations de tri 480 kilos de déchets par personne et par an.

