Environnement : l'invasion des punaises

Les punaises s'immiscent de partout dans les logements. À La Mulatière (Rhône), elles sont omniprésentes sur les façades, le soir après le coucher du soleil. Dans les maisons, elles profitent de la chaleur et nichent par centaines. Un couple en a fait l'amère expérience. Élisabeth Pugeat raconte : "On est rentrés de vacances et on a ouvert la porte, elles nous tombaient dessus". Son mari a trouvé une astuce toute simple pour s'en débarrasser sans les écraser, à cause de l'odeur. Il utilise du scotch pour les attraper et ensuite les jeter à la poubelle.

Aucun danger pour l'homme

Les immeubles n'échappent pas à l'invasion de ces punaises asiatiques, comme chez Colette Huon. "Ce qui me gêne, c'est qu'elles déposent un liquide jaunâtre un peu partout", dit-elle. Elles ne présentent aucun danger pour l'homme, mais des études américaines ont montré qu'elles entraînent des dégâts sur les plantes à noyau : les cerises, les pêches et les abricots.

