Environnement : interdiction de fumer sur les plages de Marseille

Dès le samedi 15 août, fumer des cigarettes sera interdit sur quatre plages de Marseille (Bouches-du-Rhône). Un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Mais cette mesure écologique est diversement accueillie par les Marseillais et les touristes qui profitent de la plage du Prophète. Les mégots sont dispersés un peu partout sur le sable.

"Cet arrêté est promulgué jusqu’au 31 octobre"

Chaque jour, les agents de la métropole marseillaise arpentent les plages et ramassent les mégots en quantité. Interdire la cigarette, c’est aussi une question de santé et la mesure est importante pour Christine Juste, adjointe à la mairie de Marseille : "La nouveauté c’est que cet arrêté est promulgué jusqu’au 31 octobre. Et madame la maire et nos services réfléchissent à éventuellement prolonger toute l’année ce type d’arrêté, et pourquoi pas l’année prochaine sur toutes les plages marseillaises", confie-t-elle.

