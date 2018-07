Environnement : haro sur les pailles en plastique

La paille en plastique vit-elle ses dernières heures ? Le gouvernement veut les interdire d'ici la fin de l'année. Il va donc falloir changer nos habitudes. Non triées, trop petites pour être recyclables, ces pailles sont accusées de finir à la mer et de venir alimenter le septième continent, cet amas de plastiques qui flotte dans les océans. Parmi les victimes emblématiques, cette tortue qui s'étouffe à cause d'une paille. Une vidéo vue des millions de fois.

Les gobelets, couverts et assiettes en plastique également à bannir

Lors de la dernière collecte de l'association Surfrider, 78% des déchets ramassés étaient des objets à usage unique, et les pailles font partie des plus fréquents. Pourtant, d'autres solutions existent, comme les pailles en inox ou en carton. Des enseignes de distribution ont déjà annoncé la suppression des pailles en plastique, et des fast-foods le font déjà, au Royaume-Uni par exemple. En France, la loi de transition énergétique prévoit l'interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables, ainsi que celle des cotons-tiges en plastique, d'ici 2020.