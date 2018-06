Environnement : bientôt une taxe pour les cigarettiers ?

Sur les 50 milliards de cigarettes vendues chaque année en France, plus de 40% finissent dans la nature et sur nos trottoirs. Une situation intolérable pour la secrétaire d'État à la Transition écologique. Brune Poirson reçoit jeudi 14 juin les industriels du tabac. Objectif : les contraindre à collecter les mégots qu'ils génèrent. Selon elle, les cigarettiers doivent assumer leurs responsabilités et donc contribuer financièrement au traitement des déchets issus de leurs produits.

Des mesures drastiques

Une mesure jugée injuste par les industriels qui appellent à verbaliser plus sévèrement les incivilités. Aujourd'hui en France, la collecte est à la charge exclusive de l'État, mais certaines villes du monde ont déjà mis en place des mesures drastiques. À San Francisco par exemple, une taxe de 15 centimes d'euro par cigarette a été créée pour couvrir le coût de nettoyage des rues.

