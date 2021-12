Environnement : à Rennes, un projet écocitoyen pour reverdir les zones urbaines

Au pied des tours du quartier Blosne à Rennes (Ille-et-Vilaine) se trouve un chantier inhabituel : sur 200 mètres carrés, une forêt dense de 1 300 arbres doit voir le jour. Ils seront plantés par les petites mains des habitants. Jérôme Mbouta et Emmanuelle Girard sont presque voisins, mais ne se connaissent pas. Ils sont venus reverdir leur lieu de vie. "L'été il fait chaud, on reste là parfois, (…) avec ça, on va être mieux", confie Jérôme.

Inspiré d'une méthode japonaise

Ce projet de jardin partagé est citoyen, mais surtout environnemental. Avec son entreprise, Xavier Dommanges a déjà reboisé trois parcelles de ce type, pour rafraîchir les zones urbaines, restaurer des espaces naturels et capter du CO2. "On sait qu'un changement climatique a lieu, est-ce que ce sont les maxima qui vont être plus élevées, est-ce que ce sont les températures moyennes ? On ne sait pas vraiment. (…) La meilleure chose quoi puisse faire pour rendre le territoire résilient, c'est de remettre en place des petits écosystèmes", confie ce dernier. Ce projet de micro-forêt est inspiré par une méthode japonaise, la méthode Miyawaki.