Électroménager : une étiquette énergie plus simple et plus exigeante arrive

Dès lundi 1er mars, la notation de l’électroménager change. Désormais, les appareils sont notés de A à G. Avant, l’échelle de A+++ à D. Un QR code est aussi ajouté pour obtenir des informations techniques complémentaires. Quatre catégories d’équipements sont concernées : réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle et les écrans, comme ceux des téléviseurs. L’étiquette énergie sera plus lisible. Son objectif est d’inciter les ménages à choisir des appareils moins consommateurs en eau et en énergie.

150 euros d’économies par an

L'UE, à l’origine de cette mesure, estime à 150 euros par an l’économie réalisée par les consommateurs grâce à ces étiquettes. "D'ici à 2030, la consommation d'électricité annuelle de la Hongrie pourrait être évitée", selon l’Ademe. Il s’agit aussi de mettre une pression supplémentaire sur les fabricants pour améliorer la performance de leurs produits.

Le JT

Les autres sujets du JT