Électroménager : un fonds d'aide à la réparation va voir le jour

France 2

Les appareils électroménagers défectueux, souvent jetés, peuvent parfois être sauvés pour retrouver une seconde vie. L'État a décidé de mettre en place une aide financière pour pousser les Français à réparer. Vendredi 21 octobre, un technicien intervient chez un particulier pour un lave-vaisselle qui ne lave plus. La visite de réparation coûte 95 euros, ce qui est trop pour certains. "Souvent le frein ça va être le prix de la pièce ou le prix du déplacement", explique Sébastien Mignon, technicien. Après deux heures d'intervention, le lave-vaisselle fonctionne.

25 euros d'aide pour un frigo ou une machine à laver

"On allait jeter à la poubelle quelque chose qui fonctionnait encore. Et puis, pour le quart du prix d'un neuf, il est reparti pour quelque temps", indique Philippe Perchoc, client. Un fonds d'aide à la réparation va voir le jour d'ici à la fin de l'année. Les fabricants vont ainsi payer 15 euros d'aide pour un aspirateur et 25 euros pour une machine à laver ou pour un frigo. Dans un atelier près de Paris, la réduction sera déduite de la facture. Dans 85 % des cas, les pannes se réparent.