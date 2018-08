DIRECT. Canicule : un pic de chaleur attendu sur une large partie du pays avant l'arrivée des orages

Ce qu'il faut savoir

Encore une journée à tenir : le pic de chaleur devrait être atteint, mardi 7 août, dans plusieurs régions, avec à nouveau des restrictions de circulation, avant des orages et une chute des températures qui pourraient permettre de mieux respirer. À 6 heures, dix nouveaux départements ont été placés en vigilance orange à la canicule et/ou aux orages et jusqu'à au moins mercredi 21 heures. Il s'agit de l'Aisne, du Calvados, de l'Eure, du Nord, de l'Oise, de l'Orne, du Pas-de-Calais, de la Sarthe, de la Seine-Maritime et de la Somme.

66 départements en alerte orange au total. Par ailleurs, Météo France a maintenu sa vigilance pour 56 départements : l'Ain, l'Allier, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aube, l'Aveyron, le Cantal, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Essonne, l'Eure-et-Loir, le Gers, la Haute-Garonne, les Hauts-de-Seine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, Paris, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Territoire-de-Belfort, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne et les Yvelines.

Des orages pour mettre fin à la canicule. Le bassin parisien et les régions Nord-Est et Centre-Est devraient atteindre leur pic de chaleur mardi, avec des températures comprises entre 35 et 40°C. Mais une dégradation orageuse attendue en fin d'après-midi mettra fin à cette période caniculaire. Les orages vont toucher un grand quart nord-ouest de la France. Ils seront accompagnés de grêle et surtout d'importantes rafales de vent souvent proches des 100 km/h.

Une pollution à l'ozone qui persiste. Les conditions météo entraînent une vague de pollution dans de nombreuses régions, en Île-de-France, dans l'Est, la vallée du Rhône et les Alpes. La vitesse maximale a été réduite de 20 km/h sur de nombreux axes routiers et la circulation différenciée qui interdit aux véhicules les plus polluants de rouler a été mise en place lundi dans plusieurs villes, dont Paris, Lyon, Strasbourg et Annecy.