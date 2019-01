Désintox. Non, le réchauffement climatique actuel n\'est pas similaire à celui du Moyen-Âge

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

« Il y a eu des périodes plus chaudes, et de loin, comme le moyen-âge donc oui l'humain n'y est pour rien », ou encore « au moyen-âge il y a eu une période comme celle-ci et on ne brûlait pas de pétrole », peut-on par exemple lire sur les réseaux sociaux.

Ces commentaires, que l’on entend depuis au moins dix ans, partent d’un petit peu de vrai… pour finir par prêcher le faux. Il y a bien eu une période de réchauffement au Moyen-Âge, entre 900 et 1300. Cette période s’appelle même « optimum médiéval » ou « anomalie climatique médiévale ». Mais elle concernait surtout l’Atlantique nord, et n’était donc pas globale comme ce que l’on connaît aujourd’hui. De plus, elle n’avait pas du tout la même ampleur.

Selon les scientifiques, ce redoux climatique était au mieux de quelques dixièmes de degré au-dessus de la moyenne des températures de la période 1881-1980, prise comme référence. Et cette douceur serait en fait similaire, à ce que l’on a connu en France dans les années 1930 et 40... Dès 2014, le rapport du GIEC écrivait que les années 1983 à 2012 constituent probablement la période de 30 ans la plus chaude qu’ait connue l’hémisphère Nord depuis 1 400 ans.

Ce à quoi il faut ajouter la rapidité sans précédent du changement climatique actuel que démontrent parfaitement les graphiques du dernier rapport du GIEC. Si le moyen âge a bien connu une période de réchauffement climatique, celui-ci n'a jamais été aussi élevé ni aussi rapide qu'aujourd'hui. De quoi faire transpirer quelques climato-sceptiques...

