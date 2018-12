Des micro-plastiques découverts dans toutes les tortues marines examinées par des chercheurs britanniques

Parmi une centaine de tortues marines étudiées par des chercheurs, toutes ont révélé dans leurs intestins des micro-plastiques.

Voilà un triste point commun que partagent ces 102 tortues marines, appartenant ax sept espèces connues, et qui évoluaient dans les océans Pacifique, Atlantique ou en Méditerranée. Lorsqu'une équipe de chercheurs britanniques a réalisé l'autopsie de ces tortues mortes échouées ou par capture accidentelle, ils se sont rendus compte que chaque tortue, sans exception, avait des micro-plastiques dans son organisme, comme l'explique leur étude publiée le 4 décembre dans la revue Global Change Biology.

Les chercheurs ont identifié au total 800 particules plastiques de moins de cinq millimètres de long. Et ce, uniquement dans les intestins des reptiles, ce qui signifie que la quantité dans la totalité de leurs organismes pourrait être 20 fois supérieure. "L'effet de ces particules sur les tortues est inconnu, a expliqué Emily Duncan, principale auteure de l’étude. Leur petite taille leur permet de traverser les intestins sans causer de blocage comme c’est le cas avec des fragments de plastique plus gros. Ainsi, les travaux futurs devraient donc se concentrer sur la question de savoir si les microplastiques peuvent affecter les organismes aquatiques de manière plus subtile", a-t-elle poursuivi.