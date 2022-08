Dérèglement climatique : l'éco-anxiété gagne du terrain dans un été marqué par les catastrophes naturelles

Le constat de l'été 2022 est terrible : de violents incendies qui ravagent des milliers d'hectares, des cours d'eau et lacs à sec, et une agriculture menacée par la sécheresse. Les conséquences du dérèglement climatique sont bien là, et inquiètent pour les années à venir. "J'ai des petits-enfants, oui ça m'inquiète. Dans quel monde, ils vont vivre ?", témoigne une grand-mère. Les enfants et les petits-enfants, eux-mêmes se posent ces questions. "On voit les informations et qu'il y a plus de 100 communes sans eau. Pour nous, ça fait un peu peur", avoue un jeune adulte.



L'engagement comme remède

Une peur qui peut générer troubles du sommeil ou crises de panique s'appelle l'éco-anxiété. Le Professeur Antoine Pelissolo, chef du service de psychiatrie de l'hôpital Henri-Mondor (AP-HP), voit de plus en plus de patients arriver avec ces craintes et ces symptômes. Il leur conseille de prendre soin d'eux-mêmes par la relaxation, ou de s'engager pour "se sentir utile, sortir du sentiment de culpabilité, de la colère".

Cette thérapie par la bonne action, les scouts de Nantes (Loire-Atlantique) la recommandent. Eux consacrent une partie de leurs vacances à ramasser les déchets, et à faire de la prévention dans les calanques de Marseille (Bouches-du-Rhône) pour éviter les incendies. "On a une chance de changer. Si on agit tous à notre échelle, on peut, peut-être, diminuer les effets que ça pourrait avoir dans les années futures", témoigne une jeune scoute, déjà sensibilisée aux enjeux climatiques.