Déchets toxiques de Stocamine : colère des élus et des habitants du Haut-Rhin envers l'État

À Wittelsheim, dans le Haut-Rhin, la décision du gouvernement concernant les 40 000 déchets toxiques de Stocamine stockés sous terre ne contente personne. En effet, ils vont rester sur place. François a acheté sa maison il y a une cinquantaine d'années, juste en face de Stocamine, qui n'était alors qu'une mine de potasse. "Là vous avez le puits d'enfouissement Stocamine", indique-t-il tout à côté de son terrain.

"Une insulte aux citoyens"

"Après, on va léguer le bien à quelqu'un de la famille ou le revendre. Et on ne sait pas finalement si ce site-là, même fermé, va encore présenter des risques pour la population", s'inquiète-t-il. En renonçant à extraire ces déchets, l'État va à l'encontre d'un rapport parlementaire. "C'est une sorte d'insulte aux citoyens. C'est encore une décision prise par Paris et par l'administration centrale", s'insurge Bruno Fuchs, député LREM du Haut-Rhin.

