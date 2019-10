Dans les Alpes-Maritimes, la pyrale du buis fait des ravages

Alerte à la pyrale du buis. Il s'agit d'un insecte, qui ressemble à un papillon et que l'on trouve notamment dans le Var et les Alpes-Maritimes. À Puget-Théniers (Alpes-Maritimes), il prolifère jour et nuit au point qu'une nuée s'envole en secouant une branche d'arbre. On en retrouve sur les murs de la commune et ils entrent dans les maisons quand les portes restent ouvertes. Un désagrément pour les humains et une catastrophe pour la végétation.

Impossible de pulvériser des produits en pleine forêt

En effet, les œufs pondus au pied des arbres deviennent des chenilles voraces. Et après les feuilles, elles s'attaquent à l'écorce des buis. "Tous les 15 jours, on sulfate pour tuer les larves", explique Robert Velay, le maire de la commune. Dans la forêt voisine, c'est une hécatombe. Et impossible de pulvériser un insecticide sans nuire à d'autres espèces d'arbres ou de papillons. La pyrale n'a pas de prédateur naturel, elle a donc de beaux jours devant elle.

