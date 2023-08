Cosmétique : la bave d’escargot de plus en plus plébiscitée

Depuis plusieurs années, la bave d’escargot se retrouve au cœur des formules des produits cosmétiques. En Vendée, une entreprise en a fait sa spécialité et exporte à travers le monde.

Elle pourrait ressembler à une crème hydratante banale. Pourtant, à l’intérieur de celle utilisée par les équipes de France 3 se trouve de la bave d’escargot. Certains sont rebutés par ce produit, et d'autres sont beaucoup plus convaincus. La bave compose les produits cosmétiques de Sébastien Royer depuis 10 ans. Pour la produire, il utilise un cheptel de 2 000 bébés escargots aux Herbiers (Vendée). Après six mois de croissance, les escargots sont prêts à baver. "Il n’y a aucune souffrance animale", précise-t-il.

Plusieurs principes actifs en un

Pour faire baver les escargots par milliers, la récolte est mécanisée. Quatre tonnes de baves sont prélevées chaque été, ce qui représente une fortune, autour de 500 euros le bidon. Le précieux liquide part ensuite au laboratoire partenaire qui va mettre en place des crèmes et des sérums. Collagène, vitamines et autres, la bave compterait davantage de principes actifs que les plantes les plus utilisées. "Généralement, un ingrédient va avoir que du collagène à l’intérieur. Là, c’est un cocktail d’actif", explique Marine Demonchy, responsable production Royer Cosmétique.